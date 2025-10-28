ССУ реши: Ще има ротацията на председателя на Народното събрание (ВИДЕО)

„Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание. Утре това ще бъде оформено като анекс към споразумението за съвместно управление“, заяви председателят на Съвета за съвместно управление (ССУ) Костадин Ангелов на брифинг в парламента след днешното заседание на ССУ.

От "ДПС - Ново начало" потвърдиха, че няма да имат нито ротационен председател, нито заместник-председатели в НС. Членове на формацията няма да заемат и най-високите постове в парламентарните комисии.

Ангелов добави, че в рамките на заседанието са обсъждани и заплатите на младите лекари. По думите му, днешното извънредно заседание на Народното събрание е било излишно, тъй като взетите решения ще бъдат формализирани чрез бюджетните закони. Все пак той уточни, че депутатите ще се регистрират в началото на насроченото пленарно заседание.