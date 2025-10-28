Кметът на район "Изгрев": Ако Мариан Бачев мисли, че ще ме сплаши, много се е объркал

Няма да се извинявам, че си върша работата и ще продължа да го правя както до момента

Кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев съобщи в публикация във Facebook, че проверката на дейността на театралната школа “Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт”, намираща се в Народно читалище “Николай Хайтов - 1936”, чиито преподавател - актьорът Росен Белов, беше забъркан в публичен скандал, "ще продължи до края".

Позицията идва след като министърът на културата Мариан Бачев публикува изявление във Facebook, че е научил от социалните мрежи, че кметът на район „Изгрев“ ще прави проверка за дейността на театралната работилница.

"Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката", написа той. Бачев подчерта в понеделник, че в подкрепа на дейността на школата, родителите на децата, участващи в нея, са написали официално писмо до Делян Георгиев, както и до председателя и секретаря на читалището.

В публикацията на кмета на район Изгрев от вторник пише още:

"Ако министър Мариан Бачев си мисли, че ще ме сплаши чрез нотариални покани с искане за публично извинение в срок от три дни и телефонни обаждания от адвокати, незнайно как добрали се до личния ми номер, много се е объркал! Няма да се извинявам, че си върша работата и ще продължа да го правя както до момента, без значение кой се чувства обиден, огорчен, засегнат и тежко наранен от моите действия".