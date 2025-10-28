Съветът за съвместно управление обсъжда оставката на Наталия Киселова

Съветът за съвместно управление (ССУ) на управляващата коалиция заседава днес, за да обсъди предложението за ротация на председателя на Народното събрание и проектобюджета на държавата за следващата година. Това съобщи заместник-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов пред БТА на влизане в парламента.

На заседанието присъства и министърът на финансите Теменужка Петкова.

В неделя Националният съвет на БСП официално подкрепи ротационното председателство на парламента, съобщи председателят на партията и вицепремиер Атанас Зафиров след пленума. Той уточни, че партията настоява ротационният принцип да бъде изрично включен в споразумението за съвместно управление, както и да се извърши цялостен преглед на договорените политики.

По-рано миналата седмица стана ясно, че ГЕРБ и „Има такъв народ“ обсъждат ротационното председателство като част от принципа на споделено управление на държавата между коалиционните формации. По информация на NOVA тя ще се случва на всеки 10 месеца.

По-късно днес от 13:00 часа е свикано извънредно заседание на Народното събрание по инициатива на опозиционни народни представители, на което ще се обсъжда второ четене на измененията в Закона за лечебните заведения, свързани със заплатите на младите лекари.