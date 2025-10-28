Референдум за президентска република предлага гражданско движение

Народните представители да са 120

Предприемачи, учени и спортисти сформираха гражданско движение, чиято цел е да се свика референдум за превръщане на България в президентска република.

Смятаме, че парламентарната демокрация в настоящия си вид, като система за управление в нашата страна, е изчерпана. Съгласих се да стана председател на гражданското движение за София, каза проф. Иво Великов на пресконференция в пресклуба на БТА в столицата.

Пресконференцията бе по повод официалното представяне на Гражданския съвет, етап в каузата на организацията за изграждане на модел на управление, основан на президентска власт с ясно дефинирани и разширени правомощия.

“Предимствата на отговорността, ясния мандат и ясното разпределение на властите са видими от много от страните, които са президентски републики”, каза председателят и координатор на движението Красимир Янков, който е бивш депутат от БСП.

„За да стане България президентска република, може да стане само след свикано Велико Народно събрание”, каза той, като добави, че за целта през 2027 г. трябва да се проведат избори за ВНС.

“Искаме народните представители да бъдат сведени до 120 и да има възможност за отзоваването им”, отбеляза Янков.