Парламентът прие процедурни правила за избор на председател на Народното събрание

Парламентът прие процедурни правила за избор на председател на 51-вото Народно събрание. Вносители са Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) и Тошко Йорданов („Има такъв народ“).

Процедурните правила подкрепиха 130 народни представители, 76 бяха против и 19 се въздържаха.

Кандидати за председател на Народното събрание могат да бъдат предлагани от парламентарните групи, регистрирани в 51-вото Народно събрание и от народни представители. Избран е кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове, предвиждат процедурните правила.

Костадин Костадинов („Възраждане“) направи редакционна поправка накрая в процедурните правила да се запише, че за избран се счита кандидатът, получил гласовете на поне 121 народни представители. Предложението му обаче беше отхвърлено със 71 гласа „за“, 115 „против“ и 22 „въздържал се“.