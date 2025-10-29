Радостин Василев: Изборът на Рая Назарян цели контрол над парламента

Изборът на Рая Назарян за председател на НС е поредната задкулисна сделка! Това заяви председателят на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите пред журналисти.

„Едно мюре на задкулисието в лицето на Киселова се заменя с друго мюре в лицето на Рая Назарян. Бойко Борисов няма да успее да запази властта си дълго. Все повече изглежда, че Борисов е неспособен да изпълнява ангажиментите си и ще падне напролет – гръмогласно, а изборът на Назарян цели да се гарантира контролът над парламента“, допълни Василев.

Лидерът на МЕЧ коментира и изтеклите проектобюджети на НЗОК и НОИ, отбелязвайки сериозни социални рискове и несъответствия с обещанията на БСП. Той посочи, че евентуалното повишаване на осигурителните вноски, замразяването на майчинството за втората година и намаляването на минималната заплата с 20 лева представляват директен удар върху политиката, с която БСП е спечелила гласове.

Василев подкрепи идеята за съкращаване на държавната администрация, отбелязвайки, че голяма част от служителите не изпълняват реална работа и това е начин за премахване на „избирателния апарат на ГЕРБ“. По отношение на НЗОК той добави:

„Вътре няма и стотинка за увеличение на заплатите на младите лекари, въпреки публичните обещания“.