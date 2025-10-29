"Филм на ужасите": „Възраждане” осветли дейността на три незаконни кланици в община Нова Загора

Искат оставките на директорите на отговорните на местно ниво институции

На брифинг в парламента народните представители от „Възраждане“ Климент Шопов и Кръстьо Врачев сигнализираха за шокиращи разкрития за три незаконни кланици в село Коньово, община Нова Загора.

„Един своеобразен масов гроб, където е имало стотици скелети на животни, разфасовани трупове, буквално тонове животински отпадъци. Миризмата се е носела на стотици метри – миризма на разлагаща се плът". Това са видели подалите сигнал до „Възраждане”.

Според народните представители става дума за дългогодишен проблем, а институциите бездействат.

„За съжаление тук има огромно нехайство от страна на местната власт, на Областната дирекция по безопасност на храните – Сливен и на МВР. Тези незаконни кланици работят поне пет години, доколкото аз разбирам. И навсякъде около селото има подобни места, където се изхвърлят трупове на животни.“, заяви народният представител Климент Шопов, като направи сравнение на случващото се с „филм на ужасите”.

Той припомни, че миналия месец е избухнал пожар на едно от тези места, но въпреки това не са последвали действия от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Шопов уточни още, че хората, които работят в тези нелегални кланици, изкупуват болни и заразени животни от различни региони на страната, колят ги в условия на ниска хигиена и разпространяват месото в месарници из цяла България.

„Всеки един от нас може да е ял месо от болни и заразени животни. И вместо БАБХ да се занимава с малките стада на добросъвестните животновъди, трябва да обърне внимание на този изключително сериозен проблем, който застрашава здравето ни и околната среда“, подчерта Шопов.

Затова от „Възраждане” искат оставката на шефа на Районната служба „Пожарна безопасност” в Нова Загора, на директора на Областната дирекция по безопасност на храните – Сливен и на кмета на село Коньово, категорични са народните представители Климент Шопов и Кръстьо Врачев.