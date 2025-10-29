Красимир Каракачанов: Не можем да допуснем криза с горивата, нужен е план

Нужен е държавен план. Не можем да допуснем криза с горивата! Правителството трябва да поиска изключение от американските санкции за България.

Това написа във фейсбук страницата си председателят на ВМРО Красимир Каракачанов. Коментарът му е провокиран от санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и дъщерните ѝ дружества.

„Правителството да внесе незабавно плана за действие с горивата в Парламента!“, настоява Каракачанов.

"Ние от ВМРО сме категорични, че не е време за партийна партизанщина и политическо делене. Нужен е ясен и точен план какво правим с рафинерията в Бургас, как гарантираме търговията на едро и дребно с горива. Не можем да допуснем криза с горивата! Това е ключово за гражданите и икономиката. Нужен е държавен план, който отговаря само и единствено на българския национален интерес, а не на идеологеми и интересите на трети страни", посочва председателят на ВМРО.

Той призовава незабавно Министерски съвет да внесе план. "Да се обединяваме и да минаваме през кризата въпреки партийните и политически дрязги. Нужно е държавата с цялата си мощ да гарантира, че няма да има хаос, спекула и криза с горивата", пише още Красимир Каракачанов.