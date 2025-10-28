Рая Назарян става председател на Народното събрание, ротацията за председателското място ще бъде на всеки 10 месеца, съобщиха от ГЕРБ

След среща между ГЕРБ, „БСП – Обединена левица“ и ИТН стана ясно, че Рая Назарян ще бъде председател на Народното събрание. Това съобщиха от ГЕРБ чрез публикация във Фейсбук. Ротацията за председателското място ще бъде на всеки 10 месеца, посочиха още от ГЕРБ.

Днес Съветът за съвместно управление (ССУ) взе решение за въвеждането на ротационно председателство на парламента. Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание, утре това ще бъде разписано като анекс към споразумението за съвместно управление, съобщи председателят на ССУ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) на брифинг в парламента след заседанието на ССУ. Попитан кога ще бъде направена ротацията в председателството на парламента, Ангелов обясни, че след подписването на анекса, се очаква ротацията да стане факт.

В неделя Националният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на парламента. Общо 100 души са гласували "за", трима са се въздържали, а двама са били "против". Настояваме ротационният принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление и да се извърши цялостен преглед на политиките, договорени в него, посочи тогава Зафиров. По думите му решението е подкрепено като израз на политическа отговорност и последователност в поетите ангажименти за стабилност на управлението.

На 21 октомври стана известно, че ГЕРБ и ИТН са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание на заседанието на ССУ.