Бойко Борисов: Днес подписваме коалиционно споразумение

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира днешната оставка на председателя на парламента Наталия Киселова, като уточни, че днес ще се проведе председателски съвет, но гласуване на оставка няма да има.

„Днес подписваме коалиционно споразумение“, добави той.

Борисов посочи, че Киселова е била избрана за председател, когато парламентът още не е функционирал, а ротацията в рамките на коалиционното споразумение предвижда промени след 10 месеца.

„Няма напрежение между БСП и ГЕРБ по този въпрос“, заяви още той.

Лидерът на ГЕРБ обяви, че казусът с ВСС, чийто мандат е изтекъл отдавна, ще бъде решен „в най-скоро време“.

На въпрос за президента Румен Радев Борисов отговори, че ще го коментира само ако той е посочил откъде да се осигурят днес 1,50 млн. лв. за „Боташ“.