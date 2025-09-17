Киселова към вносителите на поредния вот на недоверие: Това беше злоупотреба с право

Познанията по право са нещо, което трябва да попълните. Аз лично съм разочарована от мотивите на вота. Това беше злоупотреба с право.

Това заяви от парламентарната трибуна председателят на Народното събрание Наталия Киселова по време на дебата за вота на недоверие срещу кабинета „Желязков“.

Киселова отбеляза, че вчера се навършиха 9 месеца от избора на правителството с министър-председател Росен Желязков. Tя подчерта, че в дебата за вота на недоверие като процедура за търсене на политическа отговорност трябваше да се чуе какво през тези 9 месеца правителството не е свършило или какво е свършило по незаконосъобразен, нецелесъобразен начин.

„Принципът на политическата отговорност при рационализирания парламентаризъм – беше цитиран Омир, аз да цитирам Александър Дюма – „един за всички, всички за един“, каза Киселова и се обърна към вносителите на вота с думите, че познанията по право са нещо, което трябва да попълнят. Като сподели, че самата тя е разочарована от мотивите на вота, Киселова отбеляза, че „това беше злоупотреба с право“.