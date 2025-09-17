Парламентът обсъжда вот на недоверие към кабинета "Желязков" (НА ЖИВО)

Парламентът дебатира по проекта на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков във връзка с „провала на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава“. Това е първа точка в програмата на Народното събрание за тази седмица, която беше приета в началото на днешното пленарно заседание.

В пленарната зала е премиерът Росен Желязков и членове на кабинета.

Вотът на недоверие е внесен от 59 народни представители от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ), „Морал, единство, чест“ и „Алианс за права и свободи“.

Съгласно правилника на Народното събрание гласуването на вота ще бъде утре, 24 часа след приключване на дебатите.