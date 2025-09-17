Терзиев: Често се смята, че ние политиците можем да решим всички проблеми

Много често се смята, че ние политиците можем да решим всички проблеми. Но то зависи от всички нас. Хубавите градове имат хубави общества, не само хубави тротоари и градинки. Това каза в ефира на bTV столичният кмет Васил Терзиев.

"Всяко едно училище днес ще прецени дали денят да е учебен или ще имат други занимания", каза кметът на София.

И допълни, че харесва столицата много повече откакто той е кмет.

"Сега имам по-различни очи да гледам всичко, което сме наследили и са положили камък по камък. Това при мен води до огромна мотивация и това, което не ми харесва, да го поправим заедно."

"Градът е по-добре поддържан", смята Терзиев.

"Десетки детски градини се строят и дострояват, има много проекти, свързани с училищата. Десетки училища ще бъдат разширени, ще се достроят по-големи зали, кабинети и прекрояване на училищния двор, който да стане един зелен оазис."

"Аз съм доволен от екипа, който съм избрал. Кадровите промени няма да спрат", разкри кметът.

Коментира, че по-лесно управлява "невидимите процеси" по подредба на управление на София.

"Не съм имал комфорта да имам мнозинство в Столичният общински съвет. Кой какъв интерес обслужва, не знам. Моята работа е икономическият натиск да не влияе над решенията в СО."

"Не може месеци наред Барбутов и Коцев да са в ареста - без повдигнати обвинения."

Скоро се надявам да мога да обявя нов заместник-кмет. А на мястото на Никола Барбутов - няма да има нов кадър, ще има нова организация на постовете, каза Васил Терзиев.