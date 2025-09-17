Костадин Костадинов: Подмяната на българската политика за Македония е национално предателство

Костадин Костадинов направи декларация по повод официална позиция, публикувана на сайта на Министерския съвет. Според него премиерът Росен Желязков е заявил, че в Република Северна Македония има „българско малцинство“ - определение, което от трибуната на НС председателят на „Възраждане“ нарече абсолютно неприемливо и опасно.

„Всеки един български гражданин е наясно, че в Македония няма българско малцинство. Винаги е ставало дума за българи, за македонски българи, за българска общност, но никога за малцинство, защото такова не съществува.“, каза Костадинов, цитиран от пресцентъра на партията.

Той припомни, че терминът „българско малцинство“ за първи път е въведен от македонския премиер Ристе Мицковски, когото определи като „известен сърбоман и най-големия българомразец на Балканите“. „Този човек изгради цялата си политическа кариера върху говоренето срещу България и срещу българите. За нас е необяснимо как е възможно един български министър-председател да повтаря реториката на Мицковски.“, каза още той.

По думите му подобна позиция е не просто грешка, а „неграмотност, престъпна небрежност или направо национално предателство“.

Костадинов засегна и действията на председателя на Народното събрание Наталия Киселова, която отказала да командирова председателя на комисията за българите зад граница Стоян Таслаков, въпреки официална покана от български организации в Македония. „За първи път в историята председател на български парламент забранява посещение на парламентарист при нашите сънародници в Македония. Това е срамно и недопустимо.“, допълни Костадинов.

Въпреки отказа, Таслаков все пак е посетил Битоля, където е имало българско тържество, но „той го направи въпреки забраната, а не с подкрепата на парламента“, разкри председателят на „Възраждане“, след което постави въпроса дали действията на премиера и председателя на парламента не са част от предварително координирана политика:

„Дали това не е подмяна на българската позиция за Македония? Ако е така, кой и кога е решил да я промени? Защото българската позиция е ясна - в Македония няма българско малцинство, там има българско мнозинство, което говори български език и е част от българската нация.“

Той припомни, че доктрината на македонизма е основана върху отричането на самото съществуване на българската народност. „Когато започнем да говорим за българско малцинство, ние тихомълком подменяме българската политика и поставяме под съмнение самото съществуване на българската нация“, коментира Костадин Костадинов.

„Възраждане“ ще изпрати официално писмо до премиера с искане за обяснение и настоява публикуваното обявление на сайта на Министерския съвет да бъде премахнато. „Настояваме министър-председателят да ревизира позицията си и да излезе с ясно изявление. Българският народ трябва да знае истината, а предателствата по македонския въпрос трябва да бъдат осъдени“, каза още той и в заключение посочи: „Предателствата по македонския въпрос започват още преди близо 150 години и очевидно продължават и днес. Големият въпрос е: докога ще бъдат търпяни?“