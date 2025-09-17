Румен Радев за вота на недоверие: Самодоволството на управляващите може да бъде измамно

"Стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, а и от ситуацията извън парламента", заяви президентът Румен Радев пред журналисти, след като участва в тържествената церемония по издигане знамето на София.

Според държавния, глава българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте.

"Когато говорим за вотове, трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Тя обслужва една политическа сила, която все повече овладява и то демонстративно, не само мандатоносителя, но и цялото управление", коментира Радев в отговор на питаме по повод дебатите в парламента по вота на недоверие спрямо кабинета на Росен Желязков за „провал в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава“.

"Прави впечатление самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина - фрагментацията на опозицията. Това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна. Стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, тя зависи и от ситуацията извън парламента. Българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте", каза той.