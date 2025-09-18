Ивелин Михайлов: Пеевски ме нарече мишка

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов се оплака пред журналисти, че лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски го е нарекъл мишка.

Това се е случило по-рано днес, 18 септември, при разминаване в парламента.

"Влизайки днес в Народното събрание, случайно се разминах с него по коридора. Той отново беше с 5-6 души около себе си и след като мина 5-6 метра зад мен, аз няма да се обръщам да го гледам къде ходи, с възможно най-нежния глас ми каза "мишка". Не е нормално това. Ако един мъж иска да кажа нещо на друг мъж, му го казва в лицето, за да може и той да му отговори. Някои се наричат "пиленца", други "патенца", ние може да си казваме "мишка" и "прасе", коментира депутатът.