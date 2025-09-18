Депутатите гласуват петия вот на недоверие към кабинета "Желязков"

Петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" ще бъде гласуван днес следобед. Гласуването според правилника за работа на парламента е 24 часа след края на дискусията. В 16:45 ч. ще стане ясно дали Министерският съвет с премиер Росен Желязков ще оцелее за пети пореден път. В Конституцията е разписано, че предложението е прието, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Вчера, 17 септември, дебатите по вота продължиха повече от седем часа.

Миналия петък проектът на решение за гласуване на недоверие към Министерския съвет с премиер Росен Желязков беше депозиран в Народното събрание с подписите на 59 народни представители от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Алианс за права и свободи“. Още тогава от „Възраждане“ заявиха, че търсят подкрепа за шести вот, внесен от тях, и свързан с безводието в страната.

В дневния ред за днес е също второто четене на промени в Закона за железопътния транспорт и в Закона за пощенските услуги.