Костадин Костадинов: В момента отвън парламентът е блокиран изцяло от мутро-репресивния режим на властта

В момента ние виждаме отвън парламентът е блокиран изцяло от мутро-репресивния режим на властта. Това каза в декларация от парламентарната трибуна лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

„Станах свидетел, нарочно дойдох пеша, то не че има друг начин да се дойде в момента, тъй като всички входове към парламента са блокирани", каза той. „Защото са уплашени. Защото мутрите в момента на ГЕРБ и на ДПС в буквалния смисъл на думата треперят от страх."

Лидерът на „Възраждане“ посочи, че има протест от 14:00 часа, но полицаите от 6:30 часа сутринта са завардили постъпите към парламента.

"Когато един режим се обърне срещу народа си, както виждаме в момента, че се получава, задължение на народа е да го свали", допълни Костадинов.