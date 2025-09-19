Росен Желязков: Няма да има ограничения за домашната ракия и виното, те са изконен бит на българина

Още по темата: Властта нападна домашното вино 17.09.2025 10:00

Земеделското министерство изтегля предложението си

Правителството получи ново доверие, каза премиерът

"Вчера, с гласуването в Парламента, правителството получи ново доверие. Аз мисля, че гласуването даде отговор на въпроса - има ли, или няма доверие правителството - считам, че се ползваме с такова“. Това заяви пред журналисти министър-председателят Росен Желязков по повод преодоления пети вот на недоверие към кабинета „Желязков“.

Министър-председателят благодари за подкрепата на мандатоносителя - партия ГЕРБ и на партньорите в управлението – „Има такъв народ“ и на Българската социалистическа партия, както и на ДПС-Ново начало, които "макар да не са част от коалицията, дадоха също своята подкрепа за правителството", съобщават от правителствената информационна служба.

„Ние имаме нужда от стабилност, за да можем да адресираме проблемите там, където им е мястото и в рамките на конституционно установения ред. Няма друг начин, освен да спазваме законите на страната, за да имаме необходимата платформа и за икономическо развитие, и за посрещането на всички потребности на обществото, като започнем от работеща икономика, през доходи до работеща съдебна система“, коментира още премиерът Желязков.

В отговор на журналистически въпрос за това дали и как министри общуват с политически лидери министър-председателят заяви, че част от работата на изпълнителната власт е да общува с парламентарните групи, независимо дали те са в коалицията, в подкрепящо мнозинство, или в опозицията.

Попитан от журналисти за предложението на МЗХ за намаляване на количествата вино и ракия, които може да се произвеждат в домашни условия, премиерът заяви: „Категорично, това няма да стане. Считаме, че това е посегателство върху изконния бит на българина и е недопустимо“, допълни той.

Земеделското министерство е публикувало за обществено обсъждане такова предложение, без то да е било предварително съгласувано в управляващото мнозинство, поради което министър-председателят е наредил на министър Тахов то незабавно да бъде свалено.

По отношение на внесените в НС предложения за промени в Закона за ДАНС и за службите, относно начина за избиране на ръководители, Желязков подчерта, че това съвсем не е прецедент. Той припомни, че по времето на кабинета на Кирил Петков, управляващата коалиция внесе предложение - ръководителите на службите да се назначават от Народното събрание по предложение на министър-председателя. Към днешна дата премиерът отбеляза, че все още не са преминали обсъжданията по новото предложение и той очаква да бъдат ясно изложени аргументите за тези промени, преди да се пристъпи към гласуване.

Премиерът и вътрешният министър Даниел Митов днес са в Созопол, по повод учението „Синя граница“ на Главна дирекция „Гранична полиция“. Те наблюдаваха от борда на граничен патрулен кораб "Балчик" действия срещу трансграничната престъпност по море - практически задачи по гранично наблюдение и взаимодействие на всички звена в Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Бургас, а също и на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“, за преследване и задържане на кораб-нарушител. Корабът "Балчик" е зачислен в щата на ГДГП през лятото на 2023 година и участва в наблюдението на морската ни държавна граница, а също и в съвместни операции на Европейската агенция за гранична и брегова охрана - Frontex.