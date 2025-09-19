Пеевски: Очаквам ГЕРБ да се отчете каква работа свърши за безводието (ВИДЕО)

Това правителство оцелява само и единствено благодарение на мен, но избори няма да има, обяви лидерът на формацията

"Най-важното е днес г-н Борисов да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата, очаквам да се отчетат каква работа вършат, ясен график, защото хората нямат вода. И да си изпълняват задачите. Аз имам дълг към хората да свърша работа за тях и ще я свърша. Постоянно съм близо до народа. ДПС-Ново начало е единствената партия, близо до хората. Това правителство оцелява, благодарение на мен. Всеки ден поставям темите, които вълнуват гражданите. Иначе вижте резултатите на моята партия - никой не е по-готов от мен за избори. Но избори няма да има".

Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в отговор на критиките, които по-рано тази сутрин, 19 септември, лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов отправи по негов адрес.

Борисов коментира, че никой няма право да говори в единствено число за правителството, защото кабинетът не е "нито на ГЕРБ, нито на Ново начало, нито на ИТН, нито на БСП". Вчера, 18 септември, Пеевски обяви, че е гарант за правителството, както и че ще направи държава с главно Д. Реакцията на Борисов не закъсня:

"Всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие, така че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Това е може би ранния Борисов през 2003-2004. Моето самочувствие беше на самодостатъчност. Човек трябва да може да отправя и критики и самокритики. Самочувствието, когато се превърне в самонадеяност, е много опасно, особено в политиката. Това го научих по трудния начин. Така е конструирана в момента цялата политическа система у нас, че не сме си самодостатъчни. Дори и Радев не си е самодостатъчен, нека да направи партия. Без ГЕРБ не може да се направи правителство, затова седим в него, защото не мога да измисля нищо по-добро”, каза по-рано днес Борисов.