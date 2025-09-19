Бойко Борисов с критика към Делян Пеевски: Никой от нас няма право да говори с "аз", правителството е на България

Самочувствието, когато се превърне в самонадеяност, е много опасно

Правителството е на България, много трудно сглобено след осем избора. То не е на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН, не е и на БСП. Никой от нас няма право да говори с "аз", "аз съм гарант" или "от мен зависи", защото всеки от нас може да го каже. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На въпрос дали това е критика към лидера на "ДПС-Ново начало", той отговори утвърдително.

"Всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие, така че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Това е може би ранния Борисов през 2003-2004. Моето самочувствие беше на самодостатъчност. Човек трябва да може да отправя и критики и самокритики. Самочувствието, когато се превърне в самонадеяност, е много опасно, особено в политиката. Това го научих по трудния начин. Така е конструирана в момента цялата политическа система у нас, че не сме си самодостатъчни. Дори и Радев не си е самодостатъчен, нека да направи партия. Без ГЕРБ не може да се направи правителство, затова седим в него, защото не мога да измисля нищо по-добро”, каза още Борисов.

По думите му колегите му от ПП и от ДБ нямат план, искат само да разрушават.

"Трябва да направим довеждащи водопроводи. Трябва да се строят язовири. Да се подмени водопроводната мрежа. Доколкото виждам, правителството сложи вицепремиера Зафиров да отговаря за тази криза. В рамките на 5-6 месеца, ако работят, както ние работихме за Перник, догодина нещата ще са много по-добре", добави Борисов.