Фалстарт на петъчното заседание на парламента

Липса на кворум, преброявания на народните представители и почивки спънаха началото на днешното пленарно заседание на Народното събрание.

В 9:00 часа парламентът не успя да започне работа. При регистрацията на електронното табло бяха отчетени 112 депутати в пленарната зала, което означава, че няма кворум. Председателят Наталия Киселова обяви нов опит за регистрация след 15 минути.

След като все пак започнаха работа, депутатите излязоха в нова 15-минутна почивка.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев посочи, че преди две седмици по време на блицконтрола премиера е отсъствал и съгласно правилника на Народното събрание той трябва да отговори на въпроса следващата седмица. Василев уточни и че е изпратил въпроса си писмено до председателя на НС, но Росен Желязков и днес не е в пленарната зала, затова поиска половин час почивка, за да успее да дойде министър-председателят.

Киселова даде 15 минути прекъсване, но обясни, че премиерът днес не е в София.

Преди това по искане на парламентарни групи имаше две проверки на кворума, свързани с гласуване на две предложения - за включване камерите на БНТ, а след това за включване на микрофоните на БНР. И двете предложения бяха отхвърлени.