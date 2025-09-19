Идва нова уредба за солари на сградите

Целта е улесняване използването на електроенергия от възобновяеми източници

Министърът на регионалното развитие трябва да разпише правила

В някои държави има двупосочни електромери

Правила за облекчаване поставянето на фотоволтаици на покривите и балконите на блокове трябва да разпише министърът на регионалното развитие и благоустройството. Целта е да бъде насърчено използването на електроенергия от възобновяеми източници от домакинствата. Това гласят промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерство на енергетиката.

Министърът на регионалното развитие трябва да разработи технически правила и норми в областта на проектирането и строителството на сгради, за да бъде увеличен делът на електрическата енергия, топлинната енергия и енергията за охлаждане от възобновяеми източници, произведена на място или в близост, както и на енергията от възобновяеми източници, която постъпва от съответната мрежа, пише в проекта. Министърът трябва да разработи и схеми за подпомагане на използването на енергията от възобновяеми източници в сгради.

Европейската комисия от години изисква да бъде насърчавано поставянето на фотоволтаици върху жилищни сгради и промишлени постройки. В редица държави от ЕС има добри практики, които много бързо може да бъдат приложени и в България, но засега това не се прави. В редица страни е практика поставянето на фотоволтаични панели на балконите на блока, като инсталацията просто се включва в контакта и започва да произвежда ток. Но в България такава възможност законово не е уредена, а бюрократичните изисквания за поставяне на фотоволтаична инсталация са много. Най-добрата практика в страните от ЕС за насърчаване използването на лично произведена електроенергия е използването на двупосочни електромери. Те отчитат както потребената електроенергия от домакинството, така и произведена от възобновяеми източници електроенергия, която влиза в мрежата. А домакинството плаща сметка за ток само за нетното потребление - консумирана минус произведена електроенергия. Такива правила за нетно отчитане има в Дания, Испания, Италия, Нидерландия, Словакия, Полша и др. В България законово тази възможност не е уредена. Законово не е уредена дори възможност за даряване на излишната енергия в мрежата. И това не би могло да стане с мерките, които ще бъдат разписани от министъра на регионалното развитие, защото те ще се отнасят до технически правила и норми в областта на проектирането и строителството на сгради. Възможно е купуването на батерии за съхранение на излишната енергия от фотоволтаик, но това е много скъпо.

Ток в домашни условия може да бъде генериран и от малки вятърни турбини.

В много страни от ЕС вече поставят върху жилищни сгради не само фотоволтаици, а и малки вятърни турбини. Те се монтират на покрива или на двора на къща и най-често имат мощност до 20 киловата. Ако вятърът духа достатъчно мощно, роторът започва да се върти, което генерира електроенергия, която може да бъде потребена в собствения дом или подадена в обществената мрежа. На пазара в България предлагат такива турбини, но въпросът е как да бъде уреден въпросът с по-лесно присъединяване към мрежата и плащане за произведената електроенергия.

Техническите правила, които трябва да предложи министърът на регионалното развитие, могат да включват мерки за значително увеличаване на потреблението на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, развитието на общности за възобновяема енергия, въвеждането на системи за съхранение на енергия на място, интелигентно и двупосочно зареждане и оптимизация на потреблението, пише в проекта за промени на закона. Уточнено е, че “интелигентно зареждане” е зареждане с електрическа енергия, при която електрическата енергия, подавана към батерията, се регулира динамично в реално време. Мерките на министъра могат да бъдат в комбинация с мерки за повишаване на енергийната ефективност при комбинираното производство на енергия и с мерки, които при основни ремонти на сгради водят до увеличаване на сградите с близко до нулево потребление на енергия. Оказва се, че цялата отговорност по насърчаване използването на инсталации за възобновяема енергия от домакинствата ще бъде прехвърлена на регионалния министър.

Поне 29% дял на енергията от ВЕИ в транспорта

Изкуствено вдигат цената на бензина и дизела

Въвеждат система за обмен на кредити

Пред доставчиците на горива поставят цели за използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта.



Предложените промени в Закона за енергията от възобновяеми източници може да доведат до поскъпване на традиционните горива да автомобили - бензин и дизел, защото въвеждат нови изисквания към доставчиците на горива.

В момента в закона е записано, че делът на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в транспорта е най-малко 14 на сто до 2030 г. С предложените промени този дял нараства на 29 на сто, или над два пъти. За изпълнение на това изискване се въвежда нова схема за задължения за доставчиците на горива, с която ще бъдат определени: количеството горива и електрическа енергия, които се потребяват в сектор транспорт; с какъв процент всяка година да нараства потреблението на енергията от възобновяеми източници в транспорта, както и индивидуални годишни цели за енергия от възобновяеми източници на доставчиците на горива за периода 2025-2030 г., определени въз основа на доставените от тях количества газообразни и течни горива от нефтен произход, природен газ и електрическа енергия за транспорта за предходната календарна година.

Ако не могат да изпълнят тези цели по друг начин, доставчиците на горива ще могат купуват кредити за електрическа енергия от възобновяеми източници. Тези кредити ще се издават от оператори на публични зарядни станции за зареждане на автомобили на ток, въз основа на данни за измерено количество електрическа енергия от възобновяеми източници, която се използва за зареждане на електрически превозни средства. Издаването и обмена на кредити за електрическа енергия от възобновяеми източници в транспорта ще се извършва от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Обществените сгради дават пример

Общините и пощите с ток от ВЕИ

Кметове ще обучават населението

Обществените сгради трябва да дадат пример за използването на ток от ВЕИ.

Обществените сгради трябва да изпълняват ролята на образец за постигане целите за увеличаване на дела на използваната енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), предвиждат подготвените промените в закона. За да стане това, органите на държавната власт и на местното самоуправление трябва да предприемат необходимите мерки, гласят промените. Това означава, на покривите на общините, на пощите и на други обществени сгради да поставят фотоволтаици и вятърни турбини.

Кметовете на общините ще трябва да правят ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на съответната община за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености при използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, гласят промените. В информационните кампании кметовете ще трябва да обясняват и ползите от индивидуални системи за енергия от възобновяеми източници. Но преди старта на кампаниите е добре правилата за поставяне на инсталации за ток от ВЕИ от домакинствата да бъдат облекчени.

До 50% по-ниски сметки за 50% от потреблението

Компенсации за фирми за високите цени на тока

Цената няма да е под 125 лв./MWh

Енергоемките предприятия ще получават компенсации за високите цени на тока. Сред тях са производителите на олио.

Компенсации за високите цени на тока ще получават енергоемките потребители. Това предвижда проект на постановление на Министерски съвет, който е пуснат за обществено обсъждане от Министерство на енергетиката.

Предложението ще даде възможност за подкрепа за енергоемките потребители, предвид продължаващата ситуация с периоди с високи цени на електрическата енергия, по-конкретно в региона на Югоизточна Европа, пише в мотивите към проекта. Цената на тока е критична за запазване на конкурентоспособността на предприятията, които са почти изцяло експортно ориентирани.

Очакваната цена на електрическата енергия за България през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 111 евро/MWh, за първото тримесечие на 2026 г. е 114,48 евро/MWh, а за второто тримесечие на 2026 г. е 84,96 евро/MWh.

Предложената програма предвижда временно предоставяне на държавна помощ под формата на компенсации за цените на електрическата енергия за енергоемки потребители, които извършват дейност в определени сфери от икономиката. Сред тях са например добив на въглища, цветни метали и сол, производство на олио, масло, сокове, захар, детски храни, тъкани, килими, чорапи, тапети, бои, стъкло, керамика, цимент, метали и кухненски прибори.

Предприятията ще получават компенсация за до 50% от потребената електроенергия. Компенсацията ще покрива намаление до 50% от постигнатата среднопретеглена годишна цена за тока на пазарния сегмент “Ден напред”. Но има условие помощите да не водят до намаляване на цената под 125 лв./MWh или 63,9 EUR/MWh. Освен това предприятията ще бъдат задължени да инвестират 50% от размера на помощта в мерки за декарбонизация и за намаляване на разходите за електроенергийната система.

Предложената Програма за компенсации е за тригодишен период, започващ от 1 юли 2025 г. За първият ценови период (1 юли 2025 г. - 30 юни 2026 г.) индикативният бюджет на Програмата е до 210 млн. лв.

За до получат помощта, предприятията трябва да подадат заявление до доставчика, с който имат сключен договор за доставка на електрическа енергия. Предоставянето на помощ ще се извършва ежемесечно чрез намаляване на дължимата сума за плащане по фактура.