Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков: Иска спешни мерки заради безводието

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС- НН Делян Пеевски се обърна към премиера Росен Желязков с остро писмо, в което настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места.

Пеевски иска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него, съобщиха от пресцентъра на партията.

"Затова настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората", се казва в писмото.

Лидерът на ДПС настоява и за ясен график със срокове.