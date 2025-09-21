Киселова: Политическата криза беше затихнала, а сега се разгаря с нова сила

Част от колегите считат, че проблеми има в сферата на вътрешните работи, в правосъдието и наричат държавата завладяна. Всъщност това е част от техния политически дневен ред. Това заяви председателят н Народното събрание Наталия Киселова пред bTV.



През отминаващата седмица правителството на Росен Желязков оцеля при петия вот на недоверие, иницииран от ПП-ДБ, на тема завладяната държава.

Киселова коментира и сблъсъците между "Продължаваме промяната" и Делян Пеевски пред парламента: "Това, което всъщност показаха е, че търсят внимание и повдигат въпрос, който не е предмет на работата на Народното събрание, защото мярката за неотклонение на техен член - кмета на Варна е в ръцете на правосъдието. По този начин се показва, че не винаги протестът е насочен към верния адресат. Но така или иначе са успели да привлекат внимание".

Ако трябва да търсим термин, по който да обясним какво се случва в момента у нас, според мен политическата криза беше затихнала и тя се разгаря с нова сила, смята председателят на НС.

"Това, че партии, които са били в управлението, сега са в опозиция, или тези, които сега възникват, искат да имат по-широко представителство и за това твърдят, че държавата е завладяна, или че парламентът е нелегитимен - по този начин искат да получат по-широко представителство. Само, че в рамките на една демокрация трябва да търпим резултати от избори. Ако са нелегитимни, както твърдят част от колегите - защо от определени парламентарни възможности се възползват пълноценно? От друга страна, че има проблеми в обществото, вече извън парламента - да, така е. Има насилие и по това мисля, че няма спор", добави тя.