Бойко Борисов: Любомир Киров трябва да се откаже от украинското си гражданство

Заявявам готовност да съдействам

Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от партия ГЕРБ на официалната ѝ страница във Фейсбук. Според Борисов, за да стане възможно това, Киров трябва да се откаже от украинското си гражданство.

„Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски, за да намери най-благоприятното решение”, допълва Борисов.

От президенството изпратиха писмо до Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с информация за насилствено задържан български гражданин в Украйна.

От външно министерство отговориха, че Любомир Киров има двойно гражданство и подлежи на мобилизация.