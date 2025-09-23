Най-тежкото политическо убийство

Сравнение: Колко десни, разрушителни, убийствени бунта настъпиха в САЩ за последните десет дни? Отговор: нито един.

Американската левица и нейните медии сега са зашеметени, защото се чудят как да се възстановят след убийството на Чарли Кърк, което е най-значимото след бурите на 60-те години (убийствата на братята Кенеди и Мартин Л. Кинг), които едва не събориха Америка.

Политическото убийство на Чарли Кърк сега категорично разбърка Америка, най-тежко от 60-те и още повече раздели и без това разкъсаната на две велика страна.

Горното е свършен (съвършен) факт, но левицата и нейните западни и източни медии не искат да го признаят. Ето защо левицата сега раздухва уволнението на бездарния комик Кимъл, който беше огромна парична тежест на АБС, защото е провал, въпреки че взимаше 100 хиляди долара на вечер, за да ругае всяка вечер президента, но не плаща заплати на 250 души, които му слугуват. Заплатите на слугите плаща АБС. Ето защо тази тв фирма го изгони.

Няма нарушение на свободата на словото, това е такова изтъркано, мухлясало клише, че не ми се пише изцяло.

Ами това е - неокомунистите да го запомнят.

Дни преди убийството в метрото на Чарлстън, Северна Каролина, черен закла бяла и руса украинка, избягала от войната. Във вагона имаше само черни, но черният убиец, 12 пъти задържан и пускан заради левичарски съдии, се насочи точно към бялата жена. Това беше огледален образ на смъртта на чернокожия Дж. Флойд под коляното на белия полицай.

Веднага започвам сравнения: Флойд беше черен дегенерат, наркоман и престъпник. Беше осъден, заради престъпленията си. Бялата, нещастна украинка не беше извършила никакво престъпление, но беше убита от черен престъпник.

Чарли Кърк беше убит само заради това, че беше с десни убеждения. Точно, заради това беше убит.

След смъртта на Флойд последваха 574 черни бунта по Двете крайбрежия (левичарски), изгарянето на полицейския участък в Минеаполис, полицаите избягаха. После черните съвместно с белите неокомунисти добре разрушиха огромна собственост в левите щати за около 2 млрд. долара. И най-лошото - черните и левите неокомунисти убиха най-малко 80 (осемдесет) невинни хора.

Чарли Кърк беше убит на 10 септември 2025 г.

Сравнение: колко десни, разрушителни, убийствени бунта настъпиха в САЩ за последните десет дни? Отговор: нито един.

Сравнение: Позорният Европейски парламент отдаде почит на дегенерата, наркомана, престъпника Флойд.

Сравнение: Позорният Европейски парламент отказа да отдаде почит на Чарли Кърк.

Дали някоя западна или източна медия направи горното сравнение, освен някои (малко) американски медии? Дали някой западен или източен политик направи горното сравнение?

Отговор: нито една западна и източна медия, или анализатор (с малки изключения).

Нито един западен и източен политик не направи сравнението (с малки изключения).

Без коментар. Освен: ако можете да мислите, направете сравненията.

Аз знам защо американската левица и нейните неокомунистически медии сега раздухват уволнението на негодника- комик.

Ето защо: американските неокомунисти и нейните медии са ужасени от небивалото обединяване на американската десница (МАГА) зад Тръмп. Неокомунистите са ужасени, че може да загубят междинните избори през ноември 2026 г.

Не вярвам нито за миг на отвратителното лицемерие на западните и източните неокомунисти и техните медии, които сега жалят за Чарли Кърк.

Не вярвайте и вие.

Чарли, почивай в мир в Христа.