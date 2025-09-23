Желязков: Ние сме част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Още по темата: След преговорите: Списъкът с 339 украински деца е получен от руския детски омбудсман 04.06.2025 16:56

Това е условие, за да започнат същинските мирни преговори

Българската позиция е ясна. Ние сме част от коалицията за връщане на децата на Украйна и това не е част от преговорния процес, а това е условие, за да започнат същинските мирни преговори. Това каза пред журналисти министър-председателят Росен Желязков, който участва в прием, организиран от Генералното ни консулство в Ню Йорк по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

„Децата от териториите, които са окупирани от Руската федерация в Украйна, които преминават пред филтрационните лагери, трябва да бъдат незабавно върнати по своите места“, каза още Желязков.