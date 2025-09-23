Отвлякоха български младеж за мобилизация в Украйна (Обзор)

Момчето е с ТЕЛК заради тежка контузия на ръката

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е изразил готовност да съдейства

“Искам помощ от премиера и от всички български институции, за да мога отново да прегърна детето си. Момчето ми бе отвлечено в Украйна, за да го мобилизират. Направо от улицата са го натикали в кола”. Това през сълзи разказа пред “Труд news” Любомир Киров от Сандански. Негово видео с историята и молбите му обикаля от няколко дни социалните мрежи. По случая бе образувана и петиция. Бащата в отчаянието си пише до всички институции, медии, народни представители, плаче и моли за помощ.

Ето и какъв е случаят: Синът на Киров, който се казва като него-Любомир Любомиров Киров, 28-годишен български гражданин, по думите на бащата, е отвлечен в Одеса и държан в наказателна рота, за да бъде пратен на фронта. Момчето има ТЕЛК, с тежко увреждане е на дясната ръка и не може да се бие. Работил е в Сандански като строител и преса е ударила ръката му. Любомир старши е бил женен за украинка, но са разведени. Синът им Любомир младши, е роден в България през 1997 г. и е български гражданин.

Заминава за Украйна преди време, за да помага на майка си в грижите за своята болна баба. На 1 септември майка му се връща от работа и поема грижите за болната баба, а младежът излиза на кратка разходка. По думите на бащата, тогава е отвлечен, като е заслепен със светлини и насилствено качен в автомобил. Майка му успява да го открие, но се оказва, че е задържан от службата за мобилизация (т. нар. ТЦК). Въпреки че съобщават, че е български гражданин, младият мъж не е освободен, тъй като има и украинско гражданство.

Бащата, уплашен, незабавно се обажда по телефона на Министерството на външните работи посред нощ, въпреки това среща разбиране, уведомен е веднага българският консул в Украйна. И още на следващия ден консулът отива заедно с майката в мобилизационния център, където е задържан синът. По думите на бащата е бил изгонен и напълно игнориран, макар че е дипломат.

Бащата разказва още, че първо младежът е изпратен в Николаево. Там командирът вижда, че е с тежко контузена дясна ръка и то преместват в село Лбомировка. И там става ясно, че е негоден за служба и го препращат в наказателна рота в село Петривка. Според баща му тези подразделения се наричали смъртници, защото пращали мобилизираните на първа линия на фронта.

Единствената надежда на бащата от Сандански е нашата държава официално на най-високо ниво да поиска от Украйна момчето му да бъде освободено.

Междувременно президентът Румен Радев изпрати писмо до МВнР, с което призовава за изясняване на случая и за информация за предприетите от министерството действия.

От там обявиха, че съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация. Следели внимателно развитието на случая и полагали всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е изразил готовност да съдейства за организиране на завръщането на отвлечения от украинските служби Любомир Киров от Сандански. След излъчено интервю на Мартин Карбовски с бащата на момчето Борисов се е свързал с екипа на журналиста и е подчертал, че е готов да организира изпращането на самолет до Украйна, а също и готовност да се свърже лично с президента Володимир Зеленски, за да бъде намерено най-благоприятното решение на ситуацията.