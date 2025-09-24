ПП внасят законопроект за такса върху транзита на руски газ

Изчисляват, че това ще събере 3 млрд. лева

От "Продължаваме промяната" внасят законопроект за събиране на 3 милиарда лева чрез такса върху транзита на руски газ, вместо да се повишават данъците на населението. Това обяви председателят на партията и депутат от парламентарната група на ПП-ДБ Асен Василев пред журналисти в Народното събрание.

"Внесохме законопроект, с който 3 млрд. лв. да бъдат събрани от таксата върху транзита на руския газ. България е единствената точка, през която се транзитира руски газ към Европа. Няма да се вдигат данъците на българските граждани и българските фирми, защото виждате, че бюджетът вече е на червено. Когато сложихме тази такса, имаше заплаха, че няма да ни пуснат в Шенген. Вече сме в Шенген. Това е и европейска политика. Това е и световната политика", каза Василев.

Той коментира и оценката на Международния валутен фонд (МВФ) за България. По думите му тази година увеличението на заплатите и пенсиите в рамките на 3% дефицит е устойчиво. "Проблемът е, че се вдигнаха заплатите само на един сектор, а на другите се замразиха", отбеляза политикът. Според него друг проблем са взетите дългове.