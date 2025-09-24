Георг Георгиев: Любомир Киров вече има издаден български паспорт

Още по темата: Николай Попов: До часове Любомир Киров трябва бъде освободен от украинските власти 23.09.2025 21:58

В работата си целим ефективност, а не публичност.



Това заяви в Ню Йорк външният министър Георг Георгиев по повод принудително мобилизирания български гражданин Любомир Киров в Украйна.

"Той вече има издаден български паспорт, с който може свободно да напусне Украйна. Ако искаме да свършим работата, трябва да го направим, вместо да вдигаме шум. Това, което е сторено към настоящия момент, смятам, че дава основание да се каже, че България работи в правилната посока“, добави министър Георгиев.