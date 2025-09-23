Николай Попов: До часове Любомир Киров трябва бъде освободен от украинските власти

Любомир е добре

До часове българския гражданин Любомир Ковачев трябва бъде освободен от украинските власти. Това написа в пост във Фейсбук Николай Попов.

„Любомир е добре. Всичко с него е наред, намира се на сигурно място. До часове българския гражданин Любомир Ковачев трябва бъде освободен от украинските власти. Не забравяйте, че преди всичко сме хора! Няма по големи и истински ценности от живота, здравето и мира. Всичко друго е без значение”, написа още Николай Попов.

Малко по-рано от президентството призоваха МВнР за спешни действия по случая с българина Любомир Киров, задържан в Одеса.