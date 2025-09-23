Мечок слезе в полето до Хисаря, други разрушиха пчелини в Габровско

През август човек едва се спаси от стръвница с мече в Девинско

“Зелените” са виновни за свръхпопулацията

Мечки са нанесли щети за близо 5500 лв. в Габровско, обяви екоинспекцията във Велико Търново. Най-много са пострадали пчелари, чиито пчелини са унищожени изцяло или частично. Това сочат проверките, извършени през август.

Сигнали за нападения от мечки са подадени от стопани в селата Райновци, Кръвеник и Млечево. След извършени огледи на място е установено, че само двама от потърпевшите ще получат компенсации, защото третият стопанин няма регистрация в Агенцията по безопасност на храните (БАБХ), каквото е изискването за обезщетение.

За 2024 г. до момента са изплатени 7 обезщетения на стойност 4187 лева. Година по-рано екоинспекцията е отчела 20 случая на вреди на стойност над 15 400 лева.

Преди ден голям черен мечок слезе в полето в непосредствена близост до село Бегово, съобщиха от Ловно-рибарско дружество в Хисаря. Той е бил на хранилките, които ловната дружина е поставила за дивите животни. Появата на мечка в ниските склонове на Средна гора край полето на Бегово е необичайно. Причината, за да отиде в полето и населените места, е липсата на храна и вода в планините.

През август мечка с малко нападна човек в района на девинското село Лясково. Той бе спасен от кучето си и се отърва по чудо.

Според сайта ekonovini.bg свръхпопулацията на мечки в България e заради натиска на “зелените” екологични неправителствени организации (НПО). Авторите припомнят, че през ноември 2012 г. Народното събрание забрани лова и отстрела на мечки в България. Преди това, по сигнал на еколози, Брюксел започва наказателна процедура срещу страната ни, защото според “зелените” тук не се опазвали достатъчно мечките. Две години по-рано - през 2010 г., също е имало инциденти с мечки. За да се защитят хората от набезите им, но и същевременно да се запази популацията, Народното събрание тогава променя Закона за лова и опазване на дивеча, като позволява 3-8% от общия брой мечки в страната да бъдат отстрелвани. Този подход е атакуван с яростен натиск от зелените НПО.

Парламентът в крайна сметка поддава на изнудването, свързано с наказателната процедура, и взема решение за абсолютна забрана на лова и отстрела. Въпреки предупрежденията на Българския ловно-рибарски съюз и експерти от БАН, че това ще доведе до свръхпопулация, специалистите не бяха чути. Законът се гласува и резултатът е налице - свръхпопулация на мечки, чийто точен размер никой не знае.

Сайтът пише още, че напоследък най-застрашено е населението в селата на община Севлиево. Там дори има евакуирани хора, защото животът им е застрашен от стръвници. Най-учудващото е, че според Агенцията по околна среда в района няма популация на мечки. В същото време Горското стопанство, чиито служители са непрекъснато на терен, е преброило 170 мечки. Същото потвърждават и местните жители. Тоест няма никакви официални и достоверни данни колко мечки има в България, пише ekonovini.bg.

Причина мечките да влизат в селата, да убиват домашни животни и да нападат хора е липсата на храна, което според експерти може да доведе дори до канибализъм.

Най-разумно е да се върне законът от 2010 г., който разрешава отстрел на 3-8% от мечата популация. Може да е жестоко, но човешкият живот е на първо място, казват от ekonovini.bg. Изданието добавя още, че дейността на “зелените” не само че не помага на флората и фауната, но дори напротив - вреди. Пример за това е природен парк “Витоша”. През 2001 г. вследствие на ветровал са изкоренени и изпочупени хиляди смърчове. Лесоинженери и специалисти от Института по гората настояват дървесината незабавно да бъде изнесена или поне кората на дърветата да бъде обелена, за да се предотврати появата на корояди.

Зелените обаче са против. Под заплахата от протести тогавашното ръководство на Министерството на екологията отхвърля предложението на научната общност и лесовъдната практика. Резултатът е бум на корояди и днес, в следствие от това, всички смърчови гори на Витоша са унищожени.