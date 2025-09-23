Столичният кмет настоява за  концесия на “Топлофикация София” (Обзор)

Дружеството било с близо 2 млрд. лв. задължения, когато Терзиев станал кмет

Столичният кмет Васил Терзиев настоява за концесия на “Топлофикация-София”.

В своя позиция той обяви: “Топлофикация” беше в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди да стана кмет. И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН - не от мен или моя екип. Натрупаните дългове и зависимостта от “Булгаргаз” са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие. Затова настоявам за концесия - за да не може повече дружеството да бъде доено от “обръчи от фирми” и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци”.

Той обясни, че вариант за дългосрочен успех е концесия с международен оператор, който да извърши необходимите инвестиции и да подобри ефективността на производството на топлоенергия и ток, като общината остава концесионер, а държавата участва в преструктурирането на дълга.

Той изложи и други варианти за бъдещето на дружеството. Единият е чрез запазване на сегашното управление, което да се опита да го стабилизира с текущата структура и мениджмънт, чрез сериозни инвестиции и реформи. “Но това изисква ясно планиране и политическо съгласие”, каза кметът. Друг вариант е чрез по-радикални промени като връщането на дружеството на държавата, която обаче не е показала, че е добър стопанин, каза Терзиев.

По думите му приватизацията не е на дневен ред. Според него краткосрочни решения винаги могат да се намерят, но е важна дългосрочната посока. “Не съм съгласен в тази черна дупка да се наливат стотици милиони, вместо да се инвестират в транспорт, инфраструктура и зелени площи”, посочи кметът. Той даде пример с концесията на “Софийска вода”, довела до значително намаляване на загубите и стабилност в системата.

Терзиев отхвърли твърденията на председателя на ДПС Делян Пеевски, че спирането на топлоподаването в столичния квартал “Дружба 2” е вина на местната власт и коалицията ПП-ДБ. Пеевски обяви, че е дал и ремонта в този квартал на прокурор.

“Да пропуснеш, че дружеството има близо 2 милиарда лева задължения, когато аз съм встъпил в длъжност, и да не кажеш кой е принципалът, кой назначава ръководството и взима решенията, е меко казано подвеждащо”, коментира Терзиев.

Той подчерта, че общинските дружества, включително “Топлофикация”, от години са с временни ръководства, а изходът е провеждането на конкурси с ясни правила и прозрачност. “Нямам коментари за конкретни хора, а за процеса по избора им. Надявам се това да се промени в най-скоро време”, заяви кметът пред националното радио.

“Аз не знаех за ремонта на “Топлофикация София” в столичния квартал “Дружба 2”. От медиите разбрах”, добави още Терзиев. Той уточни:“Никога не е ставало дума, че за три месеца няма да има услуга на цялата територия на квартала”.

Междувременно по повод ремонта директорът на дружеството Петър Петров бе изслушан от общинарите на извънредна комисия. И пред тях той уточни, че спирането на топлоподаването за всеки един абонат по време на тримесечния ремонт, ще бъде между 7 и около 15 дни. Районът е разделен на пет зони, които имат между четири и шест карета, което означава, че топлоподаването няма да бъде спряно за всички през целия период, а ще се ограничава само и единствено в участъците, в които се работи. Ще се започне работа първоначално по каретата, включващи училища и детски градини, каза Петров. Най-малките карета ще се оставят за края на ремонта. Графикът ще бъде оповестен след 29 септември.