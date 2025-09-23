Общо 38 отсечки от републиканската пътна мрежа до момента са сертифицирани и измерват средна скорост

Общо 38 отсечки от републиканската пътна мрежа до момента са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение. Към вече определените участъци се добавят още десет от първокласната мрежа, които са преминали задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология.
Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление в секция „Въпроси и отговори“. Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.
Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са:
Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, нарушението се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.