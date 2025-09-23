В Кресна паднаха летните ограничения

Отварят левия завой и махат колчетата

От 24 септември, отпаднаха временните мерки за движение в Кресна. Вече няма да важи забраната за ляв завой. Премахват и колчетата при двата подлеза, които го ограничаваха. По настояване на кмета, за безопасност на учениците, светофарът остава.

“Това се реши на последната ни среща с АПИ. Изпратихме им писмо с нашето желание, от днес да се върне старата организация на движението в града”, каза пред “Труд news” зам.-кметът на Кресна Петър Петров.

“Нашето предписание е да си махнат колчетата и да възстановят маркировката, която беше преди това, която съответства на кръстовището”, каза Петров. Той уточни, че става дума само за колчетата, които досега ограничаваха левия завой, преминаването от пътно платно посока Кулата на влизане в града, както и на излизане от него не разрешаваха включване на ляво в посока Кулата.

“Всички останали колчета в дефилето остават. Те са постоянна мярка”, каза зам.-кметът.

Относно обходния път Петров обясни, че по информация от фирмата изпълнител трябва строителството му да започне през следващия месец. “В момента текът отчуждителни процедури, изпратени са писма на засегнатите лица и те имат срок за възражения. Предполагам, че до към средата на октомври би трябвало да са приключили с отчуждителните процедури”, каза Петров.