Странни забрани могат да ни донесат глоба в Гърция (Обзор)

От джапанки и сенници до пазарски чанти и кафе на път - невинните навици струват скъпо

Нови правила от средата на септември

Внимавайте при шофиране в южната съседка

Невинни грешки при шофиране в Гърция могат да костват на българските шофьори глоби по новия Кодекс за движение по пътищата в Гърция.

Въпреки че много от правилата не са нови, доскоро те не се прилагаха стриктно, а много шофьори ги игнорираха, но от средата на септември вече се следят стриктно.

Пазарски чанти на задната седалка са сред най-неочакваните нарушения. Поставянето на торби или каквито и да е разхлабени предмети в купето на автомобила е забранено, тъй като при внезапно спиране тези вещи могат да се превърнат в опасни летящи обекти. Всички предмети трябва да бъдат прибрани в багажника.

Шофирането с дебели якета и палта също се оказва нарушение. Причината е, че ограничават свободата на движение и намаляват времето за реакция при опасност. Глобата за това може да достигне от 150 до 600 евро.

Окачването на дрехи или предмети, които ограничават видимостта, включително сенници на прозорците, също е забранено. Властите са особено строги към всичко, което може да попречи на пълната видимост на пътя.

Шофьорите, носещи качулки или джапанки, вече са изправени пред глоби. Според новия кодекс, тези елементи намаляват контрола върху педалите и волана, а оттам и за безопасността на пътя.

Изненадващо за мнозина, държането на чаша кафе в ръка по време на шофиране сега се счита за нарушение. Логиката е, че едната ръка се сваля от волана, а ако кафето се разлее, съществува риск от разсейване на водача.

Монтирането на мобилни телефони на предното стъкло с вендуза също е забранено. Дори устройството да не се използва активно по време на движение, фактът, че ограничава зрителното поле, е достатъчен за глоба.

Ненужното използване на клаксони и рязкото потегляне на светофарите също се считат за нарушения, които водят до глоби. Това са мерки за намаляване на шумовото замърсяване и агресивното движение.

Новият кодекс въвежда и концепцията за “рецидиви” - повторните нарушения не се компенсират с единична глоба, а водят до кумулативни санкции с нарастваща тежест. За повторно нарушение глобите често се удвояват, а шофьорската книжка може да бъде отнета за продължителен период.

С по-стриктното прилагане на новия Кодекс за движение по пътищата дори тези странни правила могат да доведат до сериозни глоби. Проверките за движение в Гърция са засилени и вече няма място за дребни нарушения, особено за чуждестранни туристи, които често не са запознати с местните регулации.

С по-стриктното прилагане на новия пътен кодекс, влязъл в сила от средата на септември, проверките в Гърция са зачестили и полицията вече не си затваря очите за тези нарушения. Не забравяйте, че основни нарушения като говорене по телефон без хендсфри или липса на колан се наказват с глоба от 350 евро още при първо провинение. Пушенето в автомобил, в който има дете под 12 години, е строго забранено в Гърция. Нарушението може да доведе до глоба до 3000 евро, което го прави едно от най-строгите правила за пушачите.