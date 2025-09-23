Над 800 първокурсници в Бургаския държавен университет

Бургаският държавен университет „Проф. д-р А. Златаров“ откри новата академична 2025-2026 година с над 800 първокурсници.

„За нас този ден винаги е голям празник, всяка година честваме новия старт на най-важната си мисия – да подновим обучението на нашите възпитаници“, заяви ректорът на висшето учебно заведение- проф. Сотир Сотиров: Той допълни, че в Бургаския държавен университет стремежът е към всестранно обучение на студентите, които могат да избират между 18 професионални направления в най-различни сфери на човешкото знание и практика.

„Не са много университетите в страната, които предлагат такъв богат избор на своите възпитаници. Сред тези научни направления има такива, които са с приоритетно значение за развитието на българската икономика и бизнес, на социалния и културния живот в страната“, добави проф. Сотиров.