ВВМУ разкри седем нови специалности

Висшето военноморско училище “Никола Вапцаров” във Варна откри новата академична година със седем нови специалности в пилотни направления като “Изкуствен интелект”, “Морско право и индустрия”, “Дигитална трансформация”.

Във ВВМУ в момента се обучават 275 курсанти и 3400 студенти, като през последните 15 г. броят на възпитаниците расте, каза в словото си началникът на висшето училище флотилен адмирал проф. Калин Калинов.

Той подчерта, че ВВМУ постоянно актуализира учебните планове в тон с развитието на технологиите, а доказателство за това са и новите специалности. От няколко години всички всички курсанти преминават и специализирана подготовка по управление на дронове, а през август са завършили изпитанията на първия авиационен безпилотен апарат на училището.