Баща и син дариха пейка за кърмачки в Царево

Баща и син от Царево дариха пейка за кърмачки. Тя е наистина уникална и бе монтирана в района на детска площадка, срещу сградата на Районния съд в града.

Георги Бъчваров и Даниел Бъчваров дариха нещо наистина иновативно, с мисъл за кърмещите майки – жителки и туристки в общината, коментираха местните хора.

„С гордост Ви показваме първата пейка с въртяща се седалка за кърмене и я даряваме на Община Царево. Така моят роден град стана не само първото място в България, но и в света, което притежава този уникален елемент от градската среда – символ на грижа, иновация и обществено внимание към семействата.“, каза Даниел Бъчваров, докато презентираше най-новата придобивка в градската среда на общинския център.

Пейката е с въртяща се седалка, създадена за удобство на кърмещите майки. Чрез това иновативно решение, дамите могат да се чувстват спокойни, докато дават нужната грижа на своите деца.

Автор на идеята е Таня Анестиева от Бургас – добре позната като производител на пейките-книги, които радват хората в почти всеки град в страната.