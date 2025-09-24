Родители на деца под 12 години минават на работа от разстояние

Може да поискат гъвкаво работно време

Помените са предложени от ГЕРБ, ИТН и БСП

Родител на дете до 12-годишна възраст, който полага грижи за него по време на лятната ваканция, има право писмено да предложат на работодателя промяна на общото му работно време и на разпределението на работното му време или да премине към работа от разстояние, за да бъде улеснено съвместяването на трудовите и семейните задължения. Тези промени в Кодекса на труда са предложени от депутати от ГЕРб-СДС, ИТН и БСП.

В момента право да поискат дистанционна работа или промяна в работното време имат само родители с деца до 8-годишна възраст. Като това право е целогодишно, а не само през лятната ваканция.

Целта на предложените промени в Кодекса на труда е да се осигури възможност на родителите и осиновителите, полагащи грижа за деца, ненавършили 12 години, да съчетават по-успешно трудовите си задължения и задълженията си по отглеждане на деца по време на тяхната ежегодна лятна ваканция, пише в мотивите на депутатите.

“Предложението е и в съответствие с мерките за подобряване на демографската ситуация в страната и насърчаване на раждаемостта. То е насочено към родителите (осиновителите), които работят и имат принос към осигурителната и данъчната система”, заявяват депутатите.

С оглед продължителността на лятната ваканция, отпускането на допълнителен неплатен отпуск на родители е от съществено затруднение за работодателите и натоварва останалите работници в предприятието. Ползването на неплатен отпуск ощетява семейния бюджет, а за ползването на частни занимални се плащат такси, пише в мотивите.

С промените в Кодекса на труда се запазва сегашният принцип за необходимост от постигане на съгласие между работодателя и служителя за гъвкавото работно време. Работодателят има право на мотивиран отказ на предложението на родителя да работи от къщи.