Дончев: Най-важното, което направи това правителство е да ускори плащането по ПВУ

Една от първите задачи на българското правителство още преди 8 месеца беше бе спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост. Бяха положени невероятни усилия, претендирам – до голяма степен успешни.

С тези думи вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев откри днешното редовно правителствено заседание.

Дончев води заседанието, тъй като министър-председателят е в Ню Йорк с делегация за участие в 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН.

Най-важното, което направи това правителство е да ускори плащането и ускорението на проектите, припомни вицепремиерът.

Към момента предплащанията са близо 23%, или над 3,4 млрд., съобщи Дончев.

Относно призивите на опозицията, и „Обнови Европа“, средствата за България по ПВУ да бъдат спрени, Томислав Дончев заяви:

Ние не може да подценяваме това искане, ефект ще има. Това е изключително сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции. В същото време искам категорично да кажа, че няма тема като „6 млрд. под въпрос“.

Обръщайки се към министрите, Дончев заръча думите му да стигнат до всички бенефициенти – общини, малки и средни предприятия, агенции и НПО-та:

Изпълнявайте си проектите. Гоним амбициозен срок до август месец 2026 година. Нека политическите бури не довеждат до колебания и по никакъв начин темпът на проектите ви да бъде забавен. Средства за покриване на разходите, както от страна на правителството, така и от страна на ЕК към България, ще има.