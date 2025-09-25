Парламентът ще заработи, обеща лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, след като и днешното заседание се провали поради липса на кворум.

Той отговори на думите на Бойко Борисов, че има "петима премиери, включително и Пеевски"=

"Държавата може да има само един президент, премиер и председател на Народното събрание, заяви лидерът на ДПС-Ново начало.

Пеевски сподели, че си говори с всички в кабинета Желязков. А на въпрос какво си говори с министрите в кабинета, той отговори: "За каквото си искам".

"Подкрепям господин Борисов за това, че трябва да има представители на правителството в Плевен, докато не се реши проблемът с водната криза. ", каза Пеевски "Господин Росен Желязков го няма, но има вицепремиер. Надявам се той още днес да бъде в Плевен заедно с шефа на борда - другият вицепремиер Атанас Зафиров", поясни той и заяви, че трябва да стоят "на смени" там, докато решат кризата.

