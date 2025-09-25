При избори днес: Възраждане, ДПС-Ново начало и ПП-ДБ ще се борят за второто място

Електоралната картина остава относително статична. Водещата позиция се запазва от ГЕРБ, а следващите три формации са с почти изравнени резултати. Без сериозна динамика в оценката към основните институции през септември. Преобладават песимистичните очаквания за икономиката и личното благосъстояние, показва ново проучване на електоралните нагласи на "Тренд".

Парламентът запазва традиционно ниското си ниво на одобрение – едва 15% от българите изразяват положително отношение, срещу 77% с отрицателно. През септември положителните оценки за правителството са 23%, а отрицателните нарастват постепенно в последните няколко месеца, като този месец достигат 66%. Сходни са нивата на положителна (43%) и отрицателна (44%) оценка за президента.

Електоралната картина сочи лидерска позиция на ГЕРБ с 26.4% от гласуващите. Три формации са с практически изравнени сили в борбата за второто място – „Възраждане“ (13.9%), ДПС-Ново начало (13.5%) и ПП-ДБ (13.3%). Следват ги БСП-ОЛ със 7.2%, МЕЧ с 6.5% и ИТН с 5.7%. "Величие" се задържа около парламентарната бариера с 4.1%, а АПС остава трайно под нея – с 2.5%.

Малко под половината (48%) декларират, че биха упражнили правото си на глас при избори днес, което се равнява на около 2 милиона и 640 хиляди избиратели.

Очакванията за икономическото състояние са по-скоро песимистични. Само 18% вярват, че положението в страната ще се подобри през следващата година, докато 38% очакват влошаване – най-високият негативен дял от началото на годината.

По отношение на личното благосъстояние 17% са оптимисти, а 31% предвиждат положението им да се влоши.

Проучването на „Тренд“, посветено на нагласите спрямо основните институции, партии и актуални теми, е по поръчка на „24 часа". Изследването е реализирано в периода между 13 и 20 септември 2025 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1004 души на възраст 18+.