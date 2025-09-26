Бойко Борисов: Президент нямам, имам партиен лидер

Договорът с „Боташ” ни тежи като воденичен камък

Аз президент нямам, а партиен лидер с лошо възпитание. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с вчерашните критики на президента Румен Радев.

Вчера президентът заяви, че не по-малко важно е най-сетне да изградим стена срещу покварата във властта в символ, на която се превърна Делян Пеевски.

"Имам партиен лидер, който използва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството. Нищо нови не е казал. Ако е казал нещо ново за Боташ 1.5 млн., който отива за Турция от българските лекари, учители, военни ли да го вземем? Той мисли така за мен, но аз за "Пътя на Копринката" мога да говоря много повече", коментира Борисов.

Лидерът на ГЕРБ обяви, че се мисли за кандидатурата за президент, но когато дойде време ще обявят избора си.

„Вчера гледах социолозите, онзи ден гледах социолозите. Вкараха „Величие” и сега гледате как са се гушнали „Величие”. От ден първи казвам, че това е най-нестабилното правителство. Виждате в същото време, че текат процеси и ще се приемат санкционните мерки, ще спре руският газ от 1 янури 2026. Сега е моментът, в който държавите трябва да направят своите дълготрайни договори за доставки”, добави Борисов.

„Договорът с „Боташ” ни тежи като воденичен камък, вместо с Турция да се договаряме сега. Отиваме с изсулени гащи да се договаряме там, защото те вече са подписали с България. Има много въпроси да се решават. От един напълно провален план, да докараме милиарди в България”, заяви Борисов.