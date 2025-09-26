Радев: Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер?

Категорично не е вярно, че не проявявам кооперативност да работя с правителството, заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Националния дворец на културата. Държавният глава приветства завършилите лекари по дентална медицина от випуск 2025 г. на Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в София.

„Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от господин Пеевски не само политически“, каза Румен Радев по повод коментара от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, че президентът ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството.