Спират командировките в парламента

Три дни НС не заседава заради липса на кворум

Да бъдат спрени командировките на депутати обсъждат в управляващата коалиция, научи “Труд news”. Причина за крайното решение етриднемно проваляне на заседания на парламента поради липса на кворум.

И днес в пленарна зала се регистрираха едва 111 народни представители. Следващото пленарно заседание ще е на 1 октомври (сряда). От МЕЧ обявиха, че 31 депутати са в чужбина. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че има народни представители в Япония, Франция и други държави.

Парламентът трябваше да обсъди Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) през 2024 г. и да се проведе парламентарен контрол.

В сряда Народното събрание заседава по-малко от час. От ППДБ предложиха нова такса за руския газ и след спор по темата, се оказа, че кворумът е падна. В четвъртък опозицията не се регистрира, а ППДБ не се появиха в залата. Депутатите трябваше да приемат Годишния доклад на Комисията за защита от дискриминация.

След петия неуспешен вот на недоверие, от “Възраждане” обявиха намерения да подготвят нов, засега обаче той не намира подкрепа от другите формации от опозицията. Въпреки това НС не успява да заработи поради липса на минимален брой регистрирани в залата депутати.