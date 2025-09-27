Закон ограничава достъп до лекарства

Създава се изкуствен дефицит на медикаменти, смятат от съсловната организация

Има риск да се намали драстично броят на аптеките, които работят със здравната каса, предупреди шефът на БФС Димитър Маринов

Около 2500 аптеки работят с касата

Съществува реална опасност промените в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) да създадат такива условия, че само определени аптеки да имат желание да работят с НЗОК. Рискът да се намали драстично броят на аптеките, от които пациентите получават безплатни или частично платени лекарства, е реален, коментира пред “Труд news” председателят на Българския фармацевтичен съюз (БФС) Димитър Маринов. “Това е много притеснително и би влошило чувствително достъпа до лекарства”, категоричен бе той.

Шефът на фармацевтите обясни, че в момента има малко над 3220 аптеки в страната, като 2 500 от тях работят със Здравната каса. Маринов каза, че голямата тайна е кой реално стои зад спорните поправки в Закона за здравното осигуряване. “Внесени са от МС в Народното събрание. До края на идната седмица имаме срок да дадем становище към здравната комисия в парламента”, обясни председателят на съсловната организация. Попитан дали не става дума за лобистка поправка, той отговори: “Нямам представа кой лобира и за коя фирма или фирми лобира, но поправката изглежда като лобистка”.

Фармацевти припомниха, че преди 2010 г. здравната каса пишела едностранно договора и който искал отивал и го подписвал, а който не искал - не подписвал. “Тогава имаше малко аптеки, които работеха с касата. Това, което сега предлага Министерски съвет има потенциал да върне положението преди 2010 г.”, каза още Маринов. Той цитира новия чл. 17 А от ЗЗО, който казва, че ако НЗОК и фармацевтичният съюз не се разберат, продължава старият договор. В следващия параграф обаче пише, че в случай на нормативни промени, а такива се случват непрекъснато, Надзорният съвет на касата може да приеме промяна на условия и ред, предложени от управителя на касата. Т. е. касата пише какъвто поиска договор, смята шефът на фармацевтичния съюз. Той предупреди, че има възможност да се заложат такива условия, на които отговарят определени аптеки.

“Случващото се е опит да се монополизира услугата. Ако някой иска да ни върне години назад, така че да има малко договорни партньори, но те да са правилните и да се насочат всички пациенти към “правилните аптеки” - това е друго”, коментира председателят на съсловната организация. Той смята, че проблемът ще е най-сериозен в населените места, в които има по една аптека. “При новите условия, ако собственикът реши, че не иска да работи с НЗОК, тогава хората ще трябва да ходят в съседна община да си получават лекарствата. Ами, ако и там аптеките откажат да работят с касата?”, каза още Маринов. Той припомни, че преди 2010 г. в София инсулин можел да се вземе от пет-шест аптеки. В момента може да се вземе от всяка аптека.

Маринов разкри и още един проблем за фармацевтичното съсловие. “Лекарствени продукти има в страната, те са налични, но не стигат до всички аптеки. Създава се изкуствен дефицит, от който се възползва някой”, подчерта шефът на БФС.

Владимир Василев, зам.-председател на Районна фармацевтича колегия-Варна:

Работим в хроничен дискомфорт

ДАНИЕЛА ФАРХИ

ТРУД NEWS, ВАРНА

Не съм запознат с промените в Закона за здравното осигуряване, но заради непрекъснатите актуализации на нормативни актове и изисквания от години работим в хроничен дискомфорт. Последният пример са двойните етикети с цени в лева и евро. Асортиментът в аптеките е огромен и това е един солиден допълнителен труд, за извършването на който е поставен и краен срок. Това е текущото затруднение. Другото, което е постоянно от десетилетие, е изчезването или дефицитът на дадени медикаменти, някои от които имат аналози, но други - не. Такива кризи се появяват често с различни лекарства. Най-проблемно е, когато липсват определени видове инсулин, защото пациентът задължително трябва да посети специалист, който да промени терапията му. Все пак последните промени в условията за заплащане на медицинските изделия бяха положителни, защото касата започна да заплаща за някои допълнителни дейности.

Константин Качулев, фармацевт от Петрич:

Създават се привилегии

Светлана Василева

Труд news, Благоевград

“Ако НЗОК едностранно променят условията на работа на аптеките, то това ще доведе неминуемо до привилегироване на едни за сметка на други. А то е ясно за кого, големите ще имат достъп до голям пазарен дял, а малките аптеки ще бъдат оставени да фалират. Когато не отговаряш на условията на НЗОК- отпадаш. Това мнение изрази фармацевтът Константин Качулев, който има аптека в Петрич и е председател на Националната аптечна браншова организация, структура към Българската търговско-промишлена палата. Той заяви, че напълно подкрепя мнението и реакцията на Димитър Маринов, председател на Фармацевтичния съюз. “Смятам, че е пълен абсурд НЗОК да прави промени в договора с аптеките, когато искат. Това нарушава равнопоставеността между страните при договаряне. Абсурд е едната страна да има право едностранно да променя точки от договора. Така всеки от Касата може да си прокара каквито иска промени, и каква е гаранцията, че няма да се обслужват определени интереси и паричният поток за лекарствата да се контролира” непрозрачно.

На практика едни подобни промени ще ни върнат с години назад. Ние фармацевтите не сме прости хора и разбираме, когато се опитват да ни ограничат работата в полза на големите на пазара за лекарства, това е опит да се създаде монопол на услугата. И най-вече ще бъде в ущърб на пациентите, коментира Качулев.

Едва 36 на сто от последния випуск избрали да обслужват пациенти

Фармацевти не искат да работят в аптеките

През последните години има тревожна статистика, според което все по-малко новозавършили фармацевти започват работа в аптека, сочи статистика на фармацевтичния съюз.

От 340 дипломирани фармацевти през тази година, едва 36% от тях започват работа в аптека. За сравнение, през изминалата година този процент е бил 47%, информира Светослав Крумов, главен секретар на Българския фармацевтичен съюз (БФС). Това е една много тревожна тенденция и показва оттегляне на фармацевтите от основната им дейност в професията - работата с пациентите в аптеките. Много от тях се оттеглят и започват работа към други дейности от сферата като работата във фармацевтични компании, работа с клинични проучвания и други, в които работата им се цени и заплаща повече, заяви Крумов.

Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки:

Публикуването в КЗП на регулирани цени е безсмислено

Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки (АСА) Николай Костов

В момента работим върху публикуването на цените на лекарствата за Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това публикуване засяга всички фирми с оборот над 10 млн. лв. годишно.

Правят се софтуерни доработки, които струват много пари. Не мога да кажа колко точно струва, защото работим с различни фирми. Проблемът освен в парите за доработките е и в това, че нещото, което правим първо е напълно излишно и второ - ще действа само шест или осем месеца. Безсмислено е и заради това, че ние публикуваме цените на лекарствата в сайтовете на аптеките си.

Изискването на КЗП ни натоварва и като капацитет и като пари.

Преди когато беше 18% инфрацията никой нищо не правеше. Сага се побъркаха и предлагат екзотични решения за борба със спекулата. Но спекулата не е причина за инфлацията. Причина за инфрацията са други фактори, като кредитите, например които взема държавата. Друг фактор са заплатите в публичния сектор.

В последните пет-шест години непрекъсното изникват разни административни исисквания, които ни отнемат много време. След публикумането на цените на лекарствата в КЗП, следва изпращане на цялото счетоводство до данъчните. След това има някаква директива за киберсигурност, а преди това беше верификацията, е-рецептите, СЕСПА и всякакви неща. Може би единственото ценно от всичко, което върши работа на хората и на нас, са е-рецептите. Всичко друго е с много съмнителна стойност.

Публикуването на цени, които се регулират, е безсмислено и натоварва излишно бизнеса. Освен, че цените на лекарствата се регулират, те се и контролират.