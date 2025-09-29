Росен Желязков в Плевен заради водната криза: На места водозагубите стигат 80% от подаденото количество

Премиерът Росен Желязков отиде спешно в Плевен заради проблемите с водата.

Там подробно му обясниха какво се случва в момента с водата, как вървят ремонтите по каналите и на какво нито сая пълни язовирите.
  
Във връзка с очакваните валежи в следващите дни местните се надяват да получат допълнително вода.
  
До преди няколко дни по Дъбнишка бара вода е нямало, но днес има, съобщи премиерът.
  
Предприети за всякакъв вид мерки от ВиК - Плевен във връзка с различни видове водозагуби.
Росен Желязков отбеляза, че дори когато се доставя вода и оросява, водозагубите за същите. 

"В квартал „Дружба" например те достигат до 80% от подаденото количество", допълни той.

Областният управител на Плевен Мартин Мачев допълни, че през следващите дни се очакват валежи от 40 до 60 литра на квадратен метър в по-високите райони около Троян, откъдето ще постъпи допълнително водно количество.


 

