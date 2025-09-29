Проф. Михаил Константинов: Още не сме усвоили машините за гласуване, а минаваме на скенери

След 1-2 години ще махнем и тази нова технология, предвижда експертът

Не промяната в технологията прави изборите честни, а честното отношение на изборната администрация

Ние още не сме усвоили машините, сега минаваме на скенери. Това каза проф. Михаил Константинов - директор на “Електорални анализи и прогнози” в “Галъп Интернешънъл Болкан”, по Нова ТВ. Според него, във всеки случай избори няма да има до Нова година, а може и до президентските, които ще се състоят в началото на ноември другата година.

Коментарът му идва по повод готвените поредни промени в Изборния кодекс. Една от идеите е машините за гласуване да бъдат заменени от нови сканиращи устройства, които да броят бюлетините и така да отпадне броенето на ръка. Друга цел, която си поставят партиите, е да бъдат изчистени избирателните списъци от т. н. “мъртви души”.

“Депутатите кой знае защо си мислят, че разбират от избори - нещо, което не се потвърждава от практиката. Любимото им занимание е да барникат по Изборния кодекс. Последната им идея сама по себе си не е нито добра, нито лоша. Със скенери се броят бюлетините в почти всички американски щати и в руската федерация. Тоест двата супер големи ядрени полюса, които могат да унищожат по 5 пъти света”, обясни Константинов. Но според него това не означава, че ще бъде добра промяна за нашата система.

“Всяко подобно въведение, включително тези машини, които в момента съществуват, изисква между 5 и 10 години, докато бъде усвоено от хората и от изборната администрация”, коментира той.

“Ние още не сме усвоили машините, сега минаваме на следващите. Вероятно ще ги махнем, ще кацнем на новата технология и съвсем сигурно след 1-2 години ще махнем и нея. Предлагам да действаме малко по-радикално и да гласуваме като Европа - с хартиени бюлетини. В Европа с машини гласуват на две места - в град Брюксел и в България”, допълни Константинов.

Експертът обясни, че бюлетината ще бъде попълвана от избирателя, но ще бъде преброявана от машината.”Не казвам, че е лошо, но е поредната подигравка с българския избирател, защото ние го лашкаме от една промяна към друга. Хората нямат време да свикнат с нещо и ние ги пращаме към друго. Разбирам, че има едни пари за усвояване, но нека да свършим и добри работи в България”.

“В такива случаи старите машини се оптимизират. Това не трябва да се допуска не защото е скъпо, а защото е глупаво и дразни хората. Оставете ги да гласуват по един начин в продължение на 10 години и да свикнат”, коментира директорът на “Електорални анализи и прогнози”.

По думите му целта е благородна - да се предотврати това членове на комисии да отбелязват преференции и да извършват манипулации. “Но мисля, че те могат да се избегнат като обучим изборната администрация, като й дадем много добро възнаграждение и като наказваме много жестоко нарушителите”.

“Не промяната в технологията прави изборите честни. Изборите ги прави честни честното и почтено отношение на изборната администрация към изборния процес. Огромната част от тях са честни хора и трябва да им благодарим за тяхната работа. Единици са тези, които злоупотребяват”, смята той.